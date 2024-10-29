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15:00, 29 октября 2024Экономика

В Госдуме попросили оставить женщин в офисах ради мотивации мужчин

Милонов выступил против удаленки для женщин из-за необходимости мотивации мужчин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Не стоит переводить всех женщин на удаленку, так как их присутствие является мотивацией для мужчин. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов.

Работа с представительницами женского пола мотивирует мужчин следить за собой, пояснил парламентарий. В исключительно мужских коллективах сотрудники часто ходят «немытые, нестриженые и небритые», добавил он.

В качестве примера Милонов привел Госдуму: женщины-депутаты, по его словам, являются ее украшением, и вряд ли кто-то из представителей мужского пола оценил и поддержал бы их переход на удаленную работу. «Пусть ходят», — заключил депутат.

Ранее представители общественного движения «Ветераны России» выступили с идеей подъема рождаемости за счет удаленщиц. Женщины, работающие в дистанционном формате, более склонны к рождению детей, нежели те, кто регулярно трудится в офисах, полагают там. Без потери эффективности на удаленку можно отправить программисток, маркетологов и бухгалтеров, считают авторы инициативы.

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      Лилиана Набиуллина
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