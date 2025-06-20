Назван размер МРОТ в России в следующем году

Глава Минтруда Котяков сообщил о росте МРОТ в 2026 году выше 27 тысяч рублей

В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 27 тысяч рублей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава Минтруда Антон Котяков, передает РИА Новости.

По его словам, повышение МРОТ затронет около 4,6 миллиона человек, точное его значение зафиксируют в процессе подготовки закона о бюджете.

С 1 января 2025 года МРОТ установлен на уровне 22 440 рублей, что на 17 процентов превышает уровень предыдущего года. В случае роста до 27 тысяч рублей повышение составит 20 процентов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить минимальный размер оплаты труда к 2030 году не менее чем до 35 тысяч рублей, что составляет 48 процентов от медианной зарплаты в стране.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития России на период 2026-2028 годов от Минэкономразвития, к концу этого периода среднемесячные зарплаты россиян достигнут 133 тысяч рублей.