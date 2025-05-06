Россиянам пообещали рост зарплат к 2028 году

Минэкономразвития: Зарплаты россиян достигнут 133 тысячи рублей к 2028 году

К 2028 году среднемесячные номинальные зарплаты в России могут достичь почти 133 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сценарные условия прогноза социально-экономического развития России на период 2026-2028 годов Министерства экономического развития РФ.

Отмечается, что это на 30 тысяч рублей выше показателя текущего года. В ведомстве уточнили, что в 2026 году этот показатель может достичь 114 420 рублей, а в 2027 году — 123 880 рублей. Ожидается, что в 2028 году зарплата россиян достигнет 132 940 рублей.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР задумали увеличить в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года. Парламентарии внесут на рассмотрение законопроект, который в случае принятия позволит поднять минимальную выплату до 34 тысяч рублей в месяц. В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей.