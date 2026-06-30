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05:40, 30 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее курса рубля в июле

Экономист Разуваев спрогнозировал укрепление рубля до 75 за доллар в июле
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Valeri Luzina / Shutterstock / Fotodom

Рубль должен немного укрепиться в июле, полагает кандидат экономических наук Александр Разуваев. Будущее курса он описал в беседе с «Лентой.ру».

«Я не знаю, что у нас будет по геополитике и прочее, но считаю, что все-таки мы должны по паре доллар-рубль ориентироваться где-то на около 75. То есть рубль должен чуть-чуть укрепиться, потому что, в принципе, ничего не поменялось, а ключ (ключевая ставка, — прим. "Ленты.ру") даже будет выше ожиданий, то есть снижение будет более плавным. Я считаю, что в июле опять на 0,25 понизят. В пользу этого говорит то, что инфляция выше из-за роста цен на бензин», — поделился экономист.

Ранее директор по инвестициям АО «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой рассказывал, что говорить о начале устойчивого курсового тренда пока рано. По его прогнозу, стоимость рубля продолжит колебаться, несмотря на решение Банка России в восемь раз — с 4,62 до 0,58 миллиарда рублей — сократить продажи валюты во втором полугодии.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ снизил планку ключевой ставки на 0,25 п.п. — c 14,5 до 14,25 процента годовых. Более резкому смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), пояснили в регуляторе, помешали повышенные инфляционные ожидания россиян и ожидаемое увеличение госрасходов в ближайшие три года. Последний фактор, подчеркнули в ЦБ, может потребовать более высокой траектории ключевой ставки.

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