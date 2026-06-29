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12:55, 29 июня 2026Экономика

Рублю предрекли сохранение колебаний

Аналитик Полевой: До стабилизации рынка волатильность рубля может остаться повышенной
Дмитрий Воронин

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Стоимость рубля продолжит колебаться несмотря на решение Банка России в восемь раз — с 4,62 до 0,58 миллиарда рублей в день — сократить продажи валюты во втором полугодии. С таким комментарием выступил директор по инвестициям АО «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой, по словам которого говорить о начале устойчивого курсового тренда пока рано.

На фоне того, что поддержка рубля в этой части теперь будет минимальной «факторы, связанные с жесткой ДКП, слабым импортом и сдержанным оттоком капитала сохранят свое влияние», предрек аналитик.

Согласно объявленным ЦБ изменениям, а также с учетом того, что Минфин в начале месяца решил удвоить закупки валюты и золота в рамках бюджетного правила, ЦБ с 1 по 6 июля будет суммарно закупать валюту в объеме 9,34 млрд рублей в день, а не примерно 5,3 миллиарда, как было в июне.

Индекс Мосбиржи терявший к 26 июня за неделю почти 250 пунктов, или более 10 процентов от своего значения, после этого «оттолкнулся» от отметки в 2200 пунктов и к моменту написания материала растет в рамках торгового дня на 0,82 процента, до 2304,32 пункта.

Рубль на фоне снижения цен на нефть, геополитической неопределенности и снижения котировок российских компаний поднялся в пятницу выше 78 рублей.

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