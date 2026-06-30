Адвокат назвала способы добиться от бывшего партнера встреч с детьми

Адвокат Швырёва: Чтобы добиться встреч с ребенком, нужно фиксировать отказы экс-партнера

Статья 66 Семейного кодекса РФ закрепляет право родителя, проживающего отдельно, общаться с ребенком и участвовать в его воспитании, рассказала адвокат, председатель московской коллегии адвокатов «Швырёва и партнеры» Надежда Швырёва. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы добиться от бывшего партнера встреч с детьми.

«Попробуйте договориться. Первый шаг — зафиксировать нарушения и вести переговоры письменно. Переписка в мессенджерах или почте станет доказательством в суде. Если компромисс найден, оформите нотариальное соглашение о порядке общения: дни, часы, место встреч, ночевки, каникулы, видеозвонки», — посоветовала Швырёва.

К тревожным сигналам собеседница «Ленты.ру» отнесла отказ пускать ребенка без объяснений, постоянные переносы «по уважительным причинам» и блокировку контакта с ребенком.

«Не отвечайте симметричным конфликтом — угрозы и публичные обвинения могут обернуться против вас. Собирайте доказательства: переписку, записи, показания свидетелей, фиксируйте случаи, когда ребенка не возвратили вовремя. Параллельно подайте заявление в органы опеки по месту жительства ребенка. Они обследуют условия жизни, побеседуют с ребенком, подготовят акт для суда», — поделилась адвокат.

Если досудебное урегулирование не сработало, специалист рекомендовала подавать иск об определении порядка общения с ребенком в районный суд. В нем необходимо максимально конкретизировать график: дни недели, время, место, порядок передачи, праздники, выезд в отпуск, обратила внимание Швырёва.

Суд обязательно привлечет орган опеки, учтет возраст ребенка, привязанность к родителям и при наличии мнение ребенка старше 10 лет. Какой-то график общения вы в любом случае получите, а вот устроит он вас или нет — это уже совсем другой вопрос Надежда Швырёва адвокат

После вступления решения в силу необходимо получить исполнительный лист и передать его приставам, которые обязаны контролировать соблюдение графика и фиксировать нарушения, обозначила эксперт. За неисполнение решения суда, по словам адвоката, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа или исполнительского сбора.

При систематическом игнорировании можно обратиться в суд с требованием о передаче ребенка вам. Слабо применяемая норма, но как рычаг давления можно использовать Надежда Швырёва адвокат

Эксперт призвала избегать распространенных ошибок: не затягивать с обращением в суд, не вовлекать ребенка в конфликт как «союзника», не удерживать его в ответ, не прибегать к «полулегальным» методам — давлению через работодателя, угрозам, вмешательству третьих лиц без полномочий.

«Даже в остром конфликте поддерживайте стабильный, прогнозируемый формат общения — пусть сначала короткий, но регулярный. Спокойный родитель, не вовлекающий ребенка в конфликт, воспринимается судом как более надежная фигура для воспитания. Подключение детского психолога поможет снизить конфликт лояльности и подготовить заключение о необходимости общения с обоими родителями», — заключила она.

Ранее в России стали доступны для семей с детьми ипотечные каникулы по упрощенным правилам. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях единогласно.