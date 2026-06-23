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17:08, 23 июня 2026Экономика

Ипотечные каникулы стали доступны для семей при появлении ребенка

«Единая Россия» обеспечила ипотечные каникулы для семей при появлении ребенка
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ипотечные каникулы стали доступны для семей с детьми по упрощенным правилам. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях единогласно. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе «Единой России».

По новым правилам, заемщик при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка может в любой момент действия договора попросить кредитора о льготном периоде. При этом больше не нужно будет доказывать снижение доходов семьи.

«Мы доработали текст законопроекта с учетом поступивших замечаний», — рассказал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку, член «Единой России» Константин Бахарев. В частности, было уточнено, что рождение или усыновление детей является не «трудной жизненной ситуацией», а особыми обстоятельствами.

Мы также уточнили, что штрафы, пени, которые были у заемщика до каникул, уплачиваются в последнюю очередь, и уточнили также нормы, чтобы не было двойной уплаты процентов с 7 по 18-й месяц льготного периода

Константин Бахаревдепутат Госдумы

Новый закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. При этом рассчитывать на ипотечные каникулы смогут и те, кто взял кредит на жилье ранее этой даты. Уточняется, что льготный период составит до полутора лет со дня рождения ребенка и до 18 месяцев с момента оформления усыновления.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко объяснил план сократить долю льготной ипотеки. По его словам, ключевым вопросом остается доступность жилья для российских семей.

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