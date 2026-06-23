Одной категории россиян предложили ипотечные каникулы

Рождение второго ребенка станет основанием для получения ипотечных каникул

Заемщики с двумя и более детьми смогут претендовать на ипотечные каникулы. Закон об этом был принят в Госдуме.

У заемщиков появится дополнительное основание для получения ипотечных каникул — рождение или усыновление второго ребенка и последующих детей. Максимальная продолжительность ипотечных каникул для этой категории граждан может достигать полутора лет, а не шести месяцев, как по другим основаниям.

Во время каникул не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом с 7-го по 18-й месяц размер переплаты по кредитному договору может увеличиться.

Новый закон призван поддержать семьи при возникновении временных финансовых трудностей, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Он будет действовать в том числе для ипотечных договоров, которые были заключены до этой даты.

Ранее бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский предсказал, что в случае ожидаемой привязки ставки по семейной ипотеке к количеству детей разница в ежемесячном платеже между семьей с одним и тремя детьми при одинаковом чеке покупки составит два раза.