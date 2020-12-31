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Сотрудник медицинского центра в США специально испортил сотни доз вакцины

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Фото: Reuters

Работник медицинского центра в США специально испортил более пяти сотен доз вакцины от коронавируса производства компании Moderna. Об этом рассказал телеканал WBAY со ссылкой на сообщение некоммерческой организации Advocate Aurora Health.

Сообщается, что подозреваемый признался в том, что действовал намеренно. Его мотивы, а также имя и другие данные, СМИ не разглашают. Известно, что компания уволила его после инцидента.

На прошлой неделе он достал из холодильника 57 упаковок с вакциной и оставил их в заведомо неподходящих условиях. Медикамент пришлось выбросить.

В организации, на которую он работал, заявили, что «более чем разочарованы тем, что действия этого человека приведут к тому, что более 500 человек получат свои вакцины позже, чем могли бы».

Известно, что в расследовании произошедшего участвуют ФБР и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

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