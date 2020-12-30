Захарова пристыдила евродипломата за критику российской вакцины от COVID-19

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила заявление главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля, сравнившего усилия России в борьбе с пандемией с деятельностью террористов. Об этом говорится на сайте российского министерства.

Как подчеркнула представитель МИД, слова Борреля являются примером недобросовестной конкуренции в отношении российских вакцин от COVID-19. По словам Захаровой, набирающая обороты «война вакцин» сопровождается потоком ложной или намеренно искаженной информации. Она пристыдила евродипломата, отметив, что в Москве шокированы, что к этой практике присоединился и он.

Представитель МИД отметила, что Боррель «демонизирует российские средства массовой информации и журналистов» и «сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией"».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, почему поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в страны Европы и США будут ограничены. По его словам, отказ стран Запада от препарата произошел из-за геополитических ограничений.