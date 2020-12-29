В Турции заявили о планах производить российскую вакцину

Правительство Турции рассматривает не только поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», но и ее совместное производство. О таких планах сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, его слова приводит РИА Новости.

Чавушоглу отметил, что сотрудничество с Россией по вакцине от коронавируса протекает в нормальном русле. «Речь идет не только об односторонней поставке вакцины, речь идет и о совместном производстве этой вакцины, работа идет положительно», — заявил дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее сообщалось о том, что Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса, так как она не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако вскоре глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа опроверг эту информацию и подтвердил, что в случае успешного прохождения российской вакциной лабораторной практики по токсикологии в стране рассмотрят возможность ее использования.

О регистрации «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка центра Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.

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