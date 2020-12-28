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Турция получит партию китайской вакцины от коронавируса до Нового года

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Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция рассчитывает получить первую партию китайской вакцины от коронавируса до 31 декабря. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Daily Sabah.

Изначально Анкара рассчитывала получить первую партию препарата китайской компании Sinovac в понедельник, 28 декабря, но поставка была перенесена на несколько дней. Ожидается, что до конца года в Турцию будет доставлено три миллиона доз китайской вакцины.

Всего Турция планирует получить 50 миллионов доз вакцины Sinovac. Страна также договорилась о приобретении 4,5 миллиона доз вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, с возможностью получения дополнительных 30 миллионов доз позднее.

Ранее поступили сообщения о том, что Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса, так как она не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако вскоре глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа опроверг данную информацию и подтвердил, что в случае успешного прохождения российской вакциной лабораторной практики по токсикологии в стране рассмотрят возможность ее использования.

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