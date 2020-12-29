Россия объявила о сотрудничестве с Китаем по вакцинам от коронавируса

Россия будет сотрудничать с Китаем в рамках кооперации между производителями вакцин от коронавируса. Об этом в эфире Bloomberg TV заявил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В течение ближайших недель РФПИ объявит о крупном партнерстве по вакцинам с китайским производителем. «Мы хотим кооперироваться с другими вакцинами», — пояснил Дмитриев. Он не привел других подробностей сотрудничества с Пекином.

21 декабря глава центра Гамалеи объявил о совместных клинических испытаниях «Спутника V» и вакцины от коронавируса AstraZeneca. Он назвал очень похожими две технологические платформы, на которых созданы препараты. По его словам, комбинация препаратов «Спутник V» и AstraZeneca создаст более продолжительную защиту от коронавируса. Также вскоре начнутся клинические исследования совместной вакцины в трех странах.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.