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Россия анонсировала испытания «Спутника V» и вакцины AstraZeneca в трех странах

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Клинические исследования совместной вакцины центра имени Гамалеи и компании AstraZeneca начнутся в трех странах в ближайшее время. Их анонсировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Мы начинаем клинические испытания в трех странах уже буквально в ближайшее время», — заявил он.

21 декабря глава центра Гамалеи объявил о совместных клинических испытаниях «Спутника V» и вакцины от коронавируса AstraZeneca. Он назвал очень похожими две технологические платформы, на которых созданы препараты. По его словам, комбинация препаратов «Спутник V» и AstraZeneca создаст более продолжительную защиту от коронавируса.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.

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