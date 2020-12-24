Раскрыто значение буквы V в названии российской вакцины от коронавируса

Буква V в названии вакцины от COVID-19, разработанной центром имени Гамалеи, означает победу над коронавирусом. Значение названия препарата «Спутник V» раскрыл глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 24 декабря.

Комментируя доставку партии вакцины в Аргентину, Дмитриев отметил, что это «поистине исторический момент». «V в названии нашей вакцины означает победу (victory), и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием», — сказал он.