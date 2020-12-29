Роспотребнадзор уточнил сроки иммунитета после перенесенного COVID-19

У перенесших COVID-19 пациентов иммунитет к инфекции сохраняется в течение полугода. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сославшись на наблюдения ученых.

По ее словам, существующие вакцины должны защищать человека на аналогичный срок и даже больше. «Шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период», — сказала она.

Попова добавила, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется, когда прививку получат около 60 процентов населения.

Ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко говорил, что после COVID-19 у человека вырабатывается меньше антител, чем после прививки.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что возможно получить защиту от коронавируса на два года, если использовать гибридную вакцину на основе препаратов «Спутник V» и AstraZeneca.