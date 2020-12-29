Глава РФПИ объяснил ограниченные поставки вакцины «Спутник V» Западу

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, почему поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в страны Европы и США будут ограничены. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, отказ стран Запада от препарата произошел из-за геополитических ограничений. «Хотя мы могли бы, в том числе, поставлять аллергикам, у которых сейчас сильная аллергия на ряд других вакцин», — подчеркнул Дмитриев.

Он отметил, что Россия намерена поставлять вакцину в Венгрию и Сербию. «Но с европейскими странами будем двигаться постепенно», — заявил глава РФПИ, добавив, что основными рынками являются Латинская Америка, Ближний Восток, Азия, Африка.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны рассматривает не только поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», но и ее совместное производство. Он отметил, что сотрудничество с Россией по вакцине от коронавируса протекает в нормальном русле.

О регистрации «Спутника V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка центра Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.