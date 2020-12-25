Россия приостановила поставки препарата от коронавируса за рубеж

Экспорт препарата для лечения коронавируса «Авифавир» приостановлен из-за высокого спроса в России, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

В фонде рассказали, что планируют в будущем возобновить поставки за рубеж, когда удастся нарастить объемы. В РФПИ также сообщили, что не ожидают высокой доходности от вложений, связанных с борьбой против пандемии коронавируса.

Несколько стран Латинской Америки, Саудовская Аравия и Болгария ранее закупили российское лекарство от коронавируса «Авифавир». Препарат производства РФПИ и «ХимРар» в конце мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире лекарством против COVID, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.

В начале июня «Авифавир» начали поставлять на экспорт, в июне его отправили в Белоруссию. Всего заявки на покупку направили более 50 стран. Установлено, что препарат блокирует механизмы размножения коронавируса.