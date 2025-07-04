Киев заволокло дымом от пожаров после массированного удара дронов и ракет

RusVesna: В Киеве после удара баллистических ракет и дронов начались пожары

Киев заволокло дымом от пожаров после массированного удара дронов и ракет, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Ракетный залп по Киеву: баллистика поразила объекты врага, город пылает», — говорится в публикации.

Местные паблики показали кадры масштабных пожаров в украинской столице, на фото и видео видно зарево и столбы дыма, поднимающиеся в разных районах города.

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что в городе начались пожары. Он отметил, что в воздухе высокая концентрация продуктов горения, и призвал жителей закрыть окна.

Ранее стало известно, что несколько российских ракет атаковали объекты в Киеве после массированного удара дронов. По украинской столице и окрестностям были нанесены удары около 12 баллистических ракет ОТРК «Искандер-М», также запущены четыре ракеты Р-500. Военкоры уточнили, что были поражены цели в районе аэропорта Жуляны и авиабазы Васильков. До этого сообщалось об атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».