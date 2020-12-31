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ВОЗ рекомендовала вакцину Pfizer для экстренного применения

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Фото: CHARLES PLATIAU / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендуемых для экстренного использования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз.

ВОЗ отмечает, что это первая вакцина, внесенная в данный список с начала вспышки COVID-19.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.

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