Глава ВОЗ назвал главные уроки 2020 года

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что события уходящего года и пандемия коронавируса преподнесли миру множество важных уроков, которые необходимо усвоить к 2021 году. Об этом глава ВОЗ заявил в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале организации в канун годовщины начала вспышки коронавируса в Китае.

По словам Тедроса, 2020 год показал, что правительства должны увеличить инвестиции в здравоохранение. Для начала необходимо обеспечить доступ всех граждан к вакцинам от коронавируса. Кроме того, политики должны убедиться, что системы здравоохранения полностью подготовлены к следующей пандемии, которая неизбежна, отметил глава ВОЗ.

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Тедрос отметил, что пока идет вакцинация от коронавируса, главное — продолжать придерживаться существующих противовирусных мер: носить маски, соблюдать дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и встречаться на улицах. «Эти простые, но эффективные меры позволят спасти жизни и уменьшить страдания, с которыми так много людей столкнулось в 2020 году», — заявил он.

По мнению главы ВОЗ, самым главным уроком в уходящем году стало то, что человечеству необходимо работать сообща и проявлять солидарность. Это позволит спасти жизни сейчас и в будущем, подчеркнул Тедрос. «Есть свет в конце туннеля. И мы дойдем до него, пройдя весь этот путь вместе», — отметил он.

Накануне генеральный директор ВОЗ предупредил о новых вызовах, грядущих в 2021 году из-за пандемии коронавируса. По его словам, мировое сообщество ждут «новые разновидности COVID-19». Он призвал «быстро делиться с ВОЗ и другими странами» информацией и сведениями о геномной последовательности выявляемых новых штаммов коронавируса.

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