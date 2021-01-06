Американский конгрессмен заболел после вакцинации от коронавируса

Американский конгрессмен от штата Техас Кевин Брэйди сдал положительный тест на COVID-19 после вакцинации от коронавируса. Об этом пишет CNN.

Член Палаты представителей рассказал в соцсетях, что в соответствии с рекомендациями прививался препаратом производства компании Pfizer/BioNTech. Первую дозу он получил 18 декабря, еще в первый день нового года конгрессмен успел сдать отрицательный тест, однако потом заболел.

Отмечается, что Брейди не первый заболевший член республиканской делегации от штата Техас. Положительный тест также получила конгрессмен Кей Грейджер. Всего 50 членов Палаты представителей оказались заражены коронавирусом или уже имеют антитела.

5 января стало известно о смерти двух добровольцев в Норвегии, согласившихся привиться вакциной от коронавируса производства американского консорциума Pfizer/BioNTech. Днем ранее сообщалось о внезапной смерти португальской медработницы спустя 48 часов после получения первой дозы препарата. Известны также случаи экстренной госпитализации после инъекции.

Препарат разработки Pfizer/BioNTech на данный момент является единственной одобренной Евросоюзом вакциной от коронавируса. На территории США также разрешена вакцинация препаратом Moderna. Обе эти вакцины являются двухкомпонентными. Первую инъекцию уже получили 4,2 миллиона американцев.

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