Еще два добровольца скончались после прививки Pfizer

Еще два человека, ставшие добровольцами и привившиеся вакциной от коронавируса Pfizer/BioNTech, скончались в Норвегии. Об этом во вторник, 5 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское агентство лекарственных средств.

О смерти пациентов, привившихся новым препаратом, стало известно после через несколько дней после их вакцинации. О дальнейших мерах местных властей пока ничего неизвестно. ТАСС отмечает, что в настоящее время выясняются обстоятельства гибели людей, а также связано ли это с самим препаратом.

Уточняется, что прививочная кампания против коронавируса стартовала в Норвегии 27 декабря. Уже вакцинированы жители домов престарелых в городе Осло.

Ранее сообщалось, что португальская медработница Соня Асеведо (Sonia Acevedo) внезапно умерла спустя 48 часов после того, как ей ввели вакцину от коронавируса разработки Pfizer/BioNTech. Незадолго до этого также появилась информация, что заместитель начальника больницы в пригороде Афин получил прививку от коронавируса и через несколько дней попал в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.

При этом ранее стало известно, что 4,2 миллиона жителей США получили первую инъекцию двухкомпонентных вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Всего по территории США распределено более 13 миллионов доз вакцин.