41-летняя женщина внезапно умерла после прививки Pfizer

Португальская медработница Соня Асеведо (Sonia Acevedo) внезапно умерла спустя 48 часов после того, как ей ввели вакцину от коронавируса разработки Pfizer/BioNTech. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя женщина после прививки 30 декабря не испытывала никаких побочных эффектов, однако скоропостижно скончалась 1 января. Причина смерти будет установлена по результатам вскрытия, которое пройдет 5 или 6 января.

По словам отца Асеведо, его дочь не имела каких-либо проблем со здоровьем. «У нее не было никаких симптомов [после вакцинации]. Я не знаю, что случилось. Мне нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», — заявил Абилио Асеведо.

В Португальском институте онкологии в Порту, где работала женщина, подтвердили, что не получали от нее каких-либо жалоб во время вакцинации и в течение нескольких часов после укола. Помимо Асеведо, прививку получили еще 537 сотрудников того же учреждения.

Препарат разработки американского консорциума Pfizer/BioNTech на данный момент является единственной одобренной Евросоюзом вакциной от коронавируса. Для стран ЕС заказано 200 миллионов доз этой вакцины, обсуждается закупка еще 100 миллионов доз.