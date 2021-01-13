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В России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом. Их общее число с начала пандемии составило 3 471 053. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений выявили в Москве (4320), Санкт-Петербурге (3003) и Московской области (1189). Меньше всего — в Еврейской автономной области (12), Ненецком (6) и Чукотском (3) автономном округах.

За сутки выздоровели 28 658 человек. С начала пандемии этот показатель составляет 2 854 088.

Зарегистрировано 566 летальных исходов. За весь период умерли 63 370 человек.

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