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Иммунолог предложил обязать вакцинироваться от COVID-19 некоторых россиян

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Фото: Антон Ваганов / Reuters

Прививку от COVID-19 в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости.

«У нас такое есть в контрактах определенных специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней. Я сам всю жизнь так работал», — сказал специалист.

Жемчугов сравнил это с прививкой от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают медиков и учителей. «Я считаю, что почему бы и не внести [коронавирус в этот перечень], он такой же тяжелый, как грипп», — отметил он.

Специалист предложил распространить эту норму на представителей контактных профессий, в том числе соцработников.

Ранее глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация продолжается во всех регионах России. Он отметил, что объемы производства вакцины «Спутник V» растут, на данный момент в гражданский оборот выпущены более 1,5 миллиона доз этого препарата, а также более 45 тысяч доз второй вакцины «ЭпиВакКорона».

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