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Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине от коронавируса

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Фото: Patricio Murphy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели назвал причины, позволяющие доверять российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста издания Сэма Фазели.

По его словам, вакцина прошла клинические испытания третьей фазы, и эффективность препарата превысила 90 процентов. Кроме того, журналист подчеркнул, что испытания не выявили случаев тяжелого течения заболевания.

По мнению Фазели, несмотря на то, что Россия не опубликовала данные о вакцине в научных журналах, имеющаяся информация позволяет поставить вакцину «Спутник V» в один ряд с ее западными аналогами.

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