Журналист The New York Times назвал российскую вакцину подлинным достижением

Журналист российского отделения газеты The New York Times Эндрю Краммер назвал российскую вакцину «Спутник V» подлинным достижением. Об этом сообщается на сайте издания.

Краммер сообщил, что в России в настоящее время вакцинировано около миллиона граждан. Кроме того, правительство экспортировало вакцину в другие страны. Журналист назвал хорошими результаты испытаний российской вакцины и отметил ее доступность для населения.

Ранее Краммер заявил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По его словам, он прошел вакцинацию в московской поликлинике № 5. Репортер заполнил анкету и показал пресс-карту. Журналист отметил, что после прививки у него не наблюдалось побочных эффектов вакцины, таких как головная боль и повышение температуры.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».