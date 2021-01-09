Журналист The New York Times привился российской вакциной «Спутник V»

Журналист российского отделения газеты The New York Times Эндрю Краммер заявил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщается на сайте издания.

По словам Краммера, он прошел вакцинацию в московской поликлинике № 5. Репортер заполнил анкету и показал пресс-карту. Журналист отметил, что после прививки у него не наблюдалось побочных эффектов вакцины, таких как головная боль и повышение температуры.

Краммер отметил, что отрицательные отзывы о российском препарате связаны со скоростью его создания, но не касались его свойств, поэтому журналист смело «отбросил все опасения». По его словам, конструкция «Спутник V» аналогична той, которую используют Оксфордский университет и AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует получить полные данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» к концу января. С октября прошлого года в ВОЗ поступило 13 предложений о добавлении вакцин в список для использования в чрезвычайной ситуации. В этот список вошли препараты компаний Pfizer/BioNTech и китайской Sinopharm.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».