Еврокомиссия назвала условие закупки вакцины «Спутник V»

Страны Европейского союза (ЕС) должны покупать вакцины от коронавирусной инфекции только при условии общеевропейских переговоров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так она ответила на вопрос о возможности закупки российского препарата «Спутник V». Ее слова передает агентство РИА Новости.

«Есть только один формат переговоров — общий для 27 государств — членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации, — сказала Ляйен. — Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 миллиарда вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения Евросоюза».

Она подчеркнула, что любая вакцина, которая поступает на рынок Евросоюза, должна пройти через процедуру утверждения и исследования в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Ляйен озвучила планы обновить контракт с компаниями Pfizer и BioNTech, согласно которому Евросоюз закупит еще 300 миллионов доз в добавок к уже согласованным 300 миллионам. По ее словам, этого должно хватить, чтобы привить более 80 процентов населения ЕС.

Ранее 8 января на Украине подтвердили подачу заявки на регистрацию российской вакцины. Компания, головной офис которой расположен в Харькове, заявила о подаче заявки на регистрацию «Спутника V» в украинский минздрав 5 января.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».