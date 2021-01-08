В Бразилии анонсировали скорое начало производства «Спутника V»

В Бразилии анонсировали скорое начало производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Оно стартует в ближайшие дни, сообщает ТАСС со ссылкой на фармкомпанию Uniao Quimica, партнера Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В компании также отметили, что в ближайшее время будут запрашивать у Москвы поставки большого количества доз вакцины. «Планируем в ближайшие дни обратиться с экстренным запросом, поскольку развитие пандемии требует от всех сторон действовать быстро», — подчеркнули в пресс-службе компании, добавив, что не могут разглашать подробности договоренностей.

6 января из России в Бразилию прибыл клеточный материал для производства «Спутника V».

На данный момент, по данным университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на третьем месте в мире по заболеваемости коронавирусом. Там зарегистрировано почти 8 миллионов случаев заражения и свыше 200 тысяч смертей. Выздоровели при этом более 7 миллионов человек.