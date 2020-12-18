Суд в Бразилии разрешил наказывать за отказ от вакцинации от COVID-19

В Бразилии разрешили наказывать людей за отказ вакцинироваться от коронавируса. Соответствующее решение принял Верховный суд страны, передает издание Folha.

Наказанием за отказ от прививки станут запреты на посещение общественных мест или определенные виды деятельности. «В такой стране, как Бразилия, где почти 200 000 человек умерло от COVID-19, сохранение жизни и здоровья как отдельно взятых людей, так и всего общества первостепенно. При обсуждении этой темы непозволительно скатываться в демагогию, лицемерие, идеологические споры, мракобесие, предвыборные политические дебаты и — самое главное — невежество», — заметил один из судей.

Таким образом, вакцинация от коронавируса фактически может стать обязательной, если бразильские власти примут соответствующие законы на национальном или местном уровне. Суд при этом особо подчеркнул, что насильно прививать никого не будут. Вакцинацию без согласия человека сочли нарушением конституции.

По последним данным, 7 110 434 человек заразились коронавирусом в Бразилии с начала пандемии. Свыше 184 000 человек скончались от осложнений, вызванных заболеванием.

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