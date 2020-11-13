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Президент Бразилии допустил связь смерти добровольца с китайской вакциной

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Жаир Болсонару
Жаир Болсонару
Фото: ADRIANO MACHADO / Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару допустил, что смерть добровольца, который испытывал китайскую вакцину от коронавируса, может быть связана с препаратом. Его слова передает Reuters.

По мнению бразильского лидера, возможное самоубийство добровольца могло стать «побочным эффектом вакцины». Отмечается, что ранее Болсонару критиковал китайские власти и саму вакцину, поэтому он приветствовал решение Агентства по надзору за здоровьем Бразилии Anvisa о приостановке ее испытаний.

Испытания вакцины Coronavac лаборатории Sinovac были приостановлены 11 ноября в связи со смертью одного из добровольцев. Глава организовавшего испытания Института Бутантан в Сан-Паулу сообщил, что инцидент никак не связан с вакциной.

Представители Sinovac Biotech Ltd. заявили, что они уверены в безопасности своей вакцины. В прошлом месяце китайские чиновники заявили, что инъекции были сделаны 60 тысячам добровольцев, при этом никаких жалоб на серьезные побочные эффекты не поступало.

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