Президент Бразилии заявил о конце пандемии коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что пандемия коронавируса заканчивается. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на издание Globo.

В своей речи Болсонару упомянул также губернатора бразильского штата Сан-Паулу Жоау Дориа, с которым у него имеются разногласия относительно вакцины от COVID-19 китайского производства. «Пандемия заканчивается, я думаю, что он (Дориа — прим. "Ленты.ру") хочет быстренько вакцинировать людей, потому что она закончится, и он скажет: "все кончено благодаря моей вакцине", понятно?», — пояснил Болсонару. Он также добавил, что к концу подходит правление Дориа.

Сам Болсонару уже переболел коронавирусом летом. Он сообщил о заражении вирусом 7 июля. Тогда он сам обнаружил у себя первые симптомы заболевания. 25 июля президент Бразилии рассказал о выздоровлении.

Ранее бразилия разрешила импорт сырья для производства вакцины китайской лаборатории SinoVac. Эта лаборатория начала разработку вакцины в январе, сразу после официального подтверждения вспышки коронавируса в Ухане. Вакцинация CoronaVac предусматривает два укола с интервалом 2-4 недели и предназначена для лиц достигших 18 лет.