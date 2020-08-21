Президент Бразилии перепутал карлика с ребенком и взял его на руки

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время церемонии открытия электростанции, вероятно, перепутал карлика с ребенком и взял его на руки. Об этом сообщает A Tarde.

Отмечается, что кадры были сняты в штате Сержипи еще 17 августа. Бразильский лидер поднял на руки взрослого карлика. Журналисты сразу указали на ошибку, после чего Болсонару вернул мужчину. При этом ряд пользователей Twitter считают, что президент на самом деле знал об особенности упомянутого человека и хотел таким образом пошутить.

Ранее, в июле, бразильская ассоциация прессы (ABI) заявила о намерении подать в суд на Болсонару за то, что он подверг риску заражения коронавирусом журналистов во время пресс-конференции. Тогда Болсонару заявил о положительном результате теста на коронавирус, будучи в маске, однако не соблюдая при этом социальную дистанцию. После этого он отошел от репортеров на несколько метров и снял маску, чтобы показать, что хорошо себя чувствует.