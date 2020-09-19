Изоляцию во время пандемии посчитали проявлением слабости

Президент Бразилии Жаир Болсонару посчитал, что только слабые люди принимают решение уйти на изоляцию во время пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в ходе своего выступления перед сельхозпроизводителями штата Мату-Гросу, передает портал G1.

Глава государства поблагодарил руководителей предприятий за то, что они приняли решение не приостанавливать работу предприятий на фоне ситуации с распространением COVID-19. «Вы не поддались этой глупости — "оставайся дома, а экономикой займемся позже"», — заметил Болсонару. При этом он отметил, что вирус реален и от него нельзя убежать.

Болсонару, сам перенесший коронавирус, неоднократно критиковал карантинные меры, а также меры, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах для борьбы с распространением COVID-19.

Ранее сообщалось, что из всех крупнейших экономик стран большой двадцатки (G20) именно Бразилия, Индия и ЮАР столкнутся с самыми большими проблемами при восстановлении после пандемии коронавируса. По мнению аналитиков Verisk Maplecroft, Бразилия, Индия и ЮАР подвержены более высокому риску коррупции и потенциальных гражданских беспорядков, чем многие из их коллег по G-20.

Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом. Всего в стране инфицированы более 4,49 миллиона человек. Число погибших от коронавируса выросло до 135 793.