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Названы страны с наибольшими проблемами при восстановлении экономики

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Фото: Eraldo Peres / AP

Из всех крупнейших экономик стран большой двадцатки (G20) именно Бразилия, Индия и ЮАР столкнутся с самыми большими проблемами при восстановлении после пандемии коронавируса. Как сообщает CNBC, на эти государства приходится до 10 процентов мирового ВВП, там живет пятая часть населения планеты. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономика трех стран в текущем году сократится по крайней мере на 7 процентов.

По мнению аналитиков Verisk Maplecroft, Бразилия, Индия и ЮАР подвержены более высокому риску коррупции и потенциальных гражданских беспорядков, чем многие из их коллег по G-20. При этом Россия, Мексика и Индонезия, по мнению аналитиков, относятся к категории «экстремального риска» или близки к ней.

Не лучшим образом обстановка складывается и в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. По прогнозам банка Goldman Sachs, в некоторых регионах может произойти рекордное сокращение ВВП со времен Второй мировой войны. В числе наиболее пострадавших оказываются Мексика, Перу, Чили и Колумбия.

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