Оценены темпы восстановления российской экономики

Экономика России к концу августа восстановится до 94–95 процентов от докризисного уровня. Такую оценку дали эксперты Oxford Economics в своем исследовании.

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После падения ВВП на 12 процентов в апреле (в годовом выражении) темпы сокращения в июле-августе снизились до минус 4–5 процентов год к году. Россия находится на 15 месте среди 41 крупнейшей экономики мира по степени уязвимости к пандемии, между Швецией и Бельгией. Степень риска для России оценивается как средняя.

Среди слабых сторон страны аналитики называют зависимость от нефти, относительно поздний ответ на пандемию, большую долю населения старше 65 лет. Среди сильных — достаточный коечный фонд, низкую плотность населения, а также не такое значительное влияние туризма на экономику.

ВВП России по итогам второго квартала упал на 8,5 процента по данным Росстата. Эта оценка более позитивна по сравнению с версиями Минэкономразвития (спад на 9,6 процента) и ЦБ (от 9,5 до 10 процентов).