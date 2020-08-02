Минфин предложил сократить военные расходы на сотни миллиардов рублей

Министерство финансов России выступило с предложением о сокращении военных расходов на сотни миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованному ведомством документу, финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года следует сократить на 323 миллиарда рублей. Таким образом, в следующем году расходы на программу могут составить — 1,42 триллиона рублей, в 2022 году — 1,46 триллиона, в 2023 году — 1,51 триллиона.

Министерство предлагает сократить финансирование госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» более чем на 800 миллионов рублей в год. Также рассматривается возможность снижения затрат на программу «Обеспечение государственной безопасности».

Ранее Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами. По оценке аналитиков из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), Россия заняла четвертую позицию с 65,1 миллиарда долларов (3,9 процента ВВП). Рост составил 4,5 процента. Лидерами рейтинга стали США (732 миллиарда долларов), Китай (261 миллиард) и Индия (71,1 миллиарда).