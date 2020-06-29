Путин поздравил кораблестроителей и отметил их вклад в обороноспособность страны

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, который был установлен постановлением правительства в 2017 году и с тех пор отмечается ежегодно 29 июня. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

В обращении подчеркивается, что «этот профессиональный праздник отмечают представители самых разных специальностей: инженеры и конструкторы, ученые и рабочие, оружейники и преподаватели профильных учебных заведений». Всех их «объединяет общая, благородная миссия — служить Родине, укреплять ее авторитет как великой морской державы».

«Отрадно, что, опираясь на богатейший опыт своих предшественников, внедряя современные технологии, вы продолжаете создавать поистине уникальные корабли и суда, которые эффективно решают поставленные задачи в любой точке Мирового океана. Вносите существенный вклад в обеспечение обороноспособности страны, в укрепление ее экономического, научного потенциала», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что в период эпидемии коронавируса российский судостроительный комплекс сохранил устойчивость во многом благодаря трудолюбию и ответственному отношению работников отрасли.

Также Путин выразил слова признательности в адрес ветеранов, которые в условиях военного времени помогали обеспечивать боеспособность флота, восстанавливали поврежденную технику, проектировали и строили новые корабли, а также осваивали производство боеприпасов и оружия.

День кораблестроителя установлен постановлением правительства РФ от 30 мая 2017 года по предложению Министерства промышленности и торговли РФ. День приурочен к годовщине издания в 1667 году указа царя Алексея Михайловича о строительстве в селе Дединово на реке Оке (Луховицкий район Московской области) военных кораблей для службы на Каспийском море. Этот указ стал первым в России официальным государственным заказом на строительство корабля.

Всего в России в области судостроения, разработки и производства оборудования для судов работают около тысячи предприятий. Сегодня в российской судостроительной отрасли с учетом смежных производств заняты более 200 тысяч человек.

Одной из знаменательных вех развития судостроительной отрасли России в нынешнем году стал спуск на воду со стапеля Судостроительного комплекса «Звезда» (создается по поручению президента России консорциумом инвесторов во главе с ПАО «НК «Роснефть») первого российского танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах».

Мощный танкер нового поколения предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности.

История строительства танкеров данного типа началась с визита президента РФ Владимира Путина на ССК «Звезда» в сентябре 2017 года – именно тогда состоялось подписание пакетного соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров класса «Афрамакс». При строительстве верфи применяются принципиально новые технологические решения, которые позволят ей стать одним из самых современных судостроительных производств в мире.

Строительство ССК «Звезда» ведется в две очереди. В эксплуатацию введены объекты первой расширенной очереди: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док. Построенные цеха дали возможность не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к постройке ряда судов, в том числе сложнейших танкеров типа «Афрамакс».

В продуктовой линейке «Звезды» танкеры, газовозы, буровые платформы, суда ледового класса, в том числе, самые мощные в мире атомные ледоколы «Лидер». "Звезда" составит конкуренцию зарубежным верфям и обеспечит Россию гражданским флотом для освоения шельфовых месторождений и бесперебойной работы Северного морского пути - кратчайшего между Европой и Азией.