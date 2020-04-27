Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), сообщает ТАСС.

По оценке аналитиков, Россия заняла четвертую позицию с 65,1 миллиарда долларов (3,9 процента ВВП). Рост составил 4,5 процента. Лидерами рейтинга стали США (732 миллиарда долларов), Китай (261 миллиард) и Индия (71,1 миллиарда).

Замыкает топ-5 Саудовская Аравия. Ранее эта страна занимала третью строчку, но сократила военные расходы на 16 процентов, до 61,9 миллиарда долларов.

Общемировой объем военных трат в 2019 году составил рекордные 1,917 триллиона долларов.

В 2019 году Россия впервые за 13 лет выпала из пятерки лидеров рейтинга по тратам на оборону. Это случилось вследствие того, что в 2018 году Москва снижала военные расходы на 3,5 процента.

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