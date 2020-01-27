Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений

Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия спустилась на третье место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

В 2017 году продажи американских компаний достигали 226,6 миллиарда долларов, российские предприятия наторговали на 37,7 миллиарда долларов. Китайские компании выручили от оружейных заказов 54,1 миллиарда долларов, при этом крупнейшая AVIC (Aviation Industry Corporation of China, основной производитель самолетов и авионики) заключила контрактов на 20,1 миллиарда долларов.

Изменение позиций в рейтинге связано с тем, что СИПРИ впервые получил данные о продажах Китая за 2015-2017 годы, ранее эта информация была недоступна.

11 ноября сообщалось, что долг покупателей и поставщиков российского оружия перед «Рособоронэкспортом» достиг 13 миллиардов долларов (около 813 миллиардов рублей).

В 2017 году Стокгольмский международный институт исследования проблем мира составил рейтинг, по которому первые три места в рейтинге ста крупнейших военно–промышленных компаний мира занимают производители из США. Лидером стал концерн Lockheed Martin, на втором — Boeing, на третьем — Raytheon. Российская Объединенная авиастроительная корпорация переместилась на 13-е место с 17-го годом ранее.

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