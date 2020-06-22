Путин оценил обороноспособность и безопасность России

Обороноспособность и безопасность России надежно обеспечена. Такую оценку высказал президент Владимир Путин в ходе посещения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, передает ТАСС.

По его словам, солдаты и офицеры Вооруженных сил России достойно выполняют задачи по надежному обеспечению обороноспособности и безопасности страны.

«Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи», — подчеркнул Путин.

Ранее в понедельник Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России. Вместе с главой государства туда прибыл министр обороны России Сергей Шойгу и патриарх Кирилл. После выступления патриарха Кирилла и Путина присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Шойгу заявил, что Россия в 2020 году опустится на девятое место в мире по военным расходам. По его словам, страна сохраняет военные расходы на прежнем уровне на протяжении нескольких лет, соблюдая темпы перевооружения войск и создания современной военной инфраструктуры.

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