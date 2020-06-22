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Путин приехал в главный храм Вооруженных сил

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Главный храм Вооруженных сил РФ
Главный храм Вооруженных сил РФ
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с главой государства туда прибыл глава Минобороны России Сергей Шойгу и Патриарх Кирилл.

После выступления Патриарха Кирилла и Путина присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Путин заявил, что память о Великой Отечественной войне «абсолютно священна». Обороноспособность и безопасность России надежно обеспечена, подчеркнул глава государства.

Собор и военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке «Патриот» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Планировалось провести церемонию открытия ко Дню Победы, но мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Храм строился на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступившие в благотворительный фонд «Воскресение». На строительство было собрано более трех миллиардов рублей.

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