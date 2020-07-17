Президент России, главнокомандующий вооруженными силами страны Владимир Путин поручил провести внезапную проверку армии. Об этом заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Проверка затронет войска Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

Шойгу уточнил, что во время проверки будет проведено 56 тактических учений. В ней примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Для учений задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.

В Министерстве обороны уточнили, что проверка проводится для оценки уровня подготовки армии, а также для решения о допуске объединений и воинских частей к учению «Кавказ-2020».

22 июня во время посещения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке Путин заявил, что обороноспособность и безопасность России надежно обеспечена. По словам российского лидера, военные достойно выполняют свои задачи, а также хранят верность традициям.