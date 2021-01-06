В ФРГ назвали условие для производства российской вакцины в ЕС

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе возможно в том случае, если препарат будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Такое условие назвала заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, ее слова приводит ТАСС.

«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», — заявила Деммер на брифинге в среду, 6 декабря. Она не уточнила, поступал ли такой запрос в европейский регулятор.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Moderna. До этого, 21 декабря, Евросоюз разрешил использование вакцины Pfizer, а с 27 декабря в странах объединения началась вакцинация.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.