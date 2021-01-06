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В Евросоюзе разрешили использование еще одной вакцины от коронавируса

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Европейское агентство лекарственных средств разрешило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Moderna. Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.

Регулятор сообщил, что решение было принято после тщательного анализа данных, касающихся качества, безопасности и эффективности препарата. Директор агентства Эмер Кук заявила, что вакцина Moderna станет еще одним средством для преодоления пандемии в Евросоюзе. «Как и в случае со всеми лекарственными препаратами, мы будем внимательно следить за данными о безопасности и эффективности вакцины, чтобы обеспечить постоянную защиту населения ЕС», — заверила она.

21 декабря Евросоюз разрешил использование вакцины Pfizer, а с 27 декабря в странах объединения началась вакцинация.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

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