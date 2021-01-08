На Украине подтвердили подачу заявки на регистрацию российской вакцины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» компанией «Биолек», сообщает РИА Новости.

Компания, головной офис которой расположен в Харькове, заявила о подаче заявки на регистрацию «Спутника V» в украинский Минздрав 5 января. В заявке вакцина указана под названием «Гам-КОВИД-Вак».

При этом главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко опровергал эту информацию, утверждая, что в стране будут использоваться только препараты, успешно прошедшие третью фазу клинических исследований.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».