Украинская компания подтвердила подачу заявки на регистрацию российской вакцины

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подтвердила подачу в Минздрав Украины заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном на сайте.

Как сообщили в «Биолеке», заявление в министерство было отправлено 31 декабря 2020 года в связи с многочисленными запросами. В качестве доказательства компания опубликовала соответствующие документы.

Ранее о подаче «Биолека» заявки на регистрацию вакцины «Спутник V» сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Позже главный санитарный врач, замглавы украинского Минздрава Виктор Ляшко исключил регистрацию вакцины «Спутник V», сославшись на не пройденную третью фазу испытаний.