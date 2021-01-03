Медведчук назвал трепом заявления Минздрава Украины о «Спутнике V»

Лидер политсовета украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отказ Минздрава Украины регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится на сайте политсилы.

Медведчук назвал слова главного санитарного врача, замглавы Минздрава Виктора Ляшко «недоразумением от медицины» и «маразматическим трепом». Он подчеркнул, что высказывания врача не имеют ничего общего с медициной или интересами граждан страны.

В ответ на опасения Ляшко из-за того, что «Спутник V» пока не прошел третью фазу испытаний, политик напомнил: ее еще не прошла ни одна вакцина в мире. Так, препарат американской компании Moderna завершит испытания в 2022-м, а вакцина компании AstraZeneca вместе с американской вакциной Pfizer — в 2023 году. Политик призвал объяснить это Ляшко и рассказать о случившемся украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производством ее в Украине с получением для этого высоких технологий. За семь лет политики пещерной русофобии власти достаточно поиграли в геополитику, уничтожив и экономику, и медицину, и образование», — добавил Медведчук.

Ранее Ляшко исключил регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сославшись на не пройденную третью фазу испытаний. По его словам, «заявления о государственной регистрации в Украине вакцины кандидата РФ не соответствуют реальности». Эти слова стали ответом на заявления Медведчука о том, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса.